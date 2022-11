MotoGP in tv | orario GP Valencia 2022 | programma gara | streaming | palinsesto TV8 e Sky | diretta e differite

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) Il momento della resa dei conti è arrivato. Quest’oggi ava in scena l’ultimo atto della sfida tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo per il Mondiale. Pecco contro El Diablo, un testa a testa incredibile e altalenante che giunge alladecisiva con il ducatista in vantaggio di 23 punti sul rivale francese della Yamaha. Il leader del campionato (che può permettersi anche un 14° posto per mettere in ghiaccio il titolo) parte dalla terza fila in ottava piazza, mentre il campione del mondo in carica ha stampato il quarto tempo in qualifica dimostrando un ritmo notevole sulla lunga distanza in ottica. In pole position c’è la Ducati Pramac di Jorge Martin davanti alla Honda di Marc Marquez e alla Ducati Factory di Jack Miller. Ladi ...