Moto3 | Dennis Foggia | “E’ stata una gara difficile | contento di lasciare la categoria con il terzo posto nel Mondiale”

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) Un quartocon il sorriso per. Il centauro italiano del Leopard Racing non ha potuto ottenere nulla di meglio nell’ultima prova a Valencia (Spagna). La Honda quest’anno ha sofferto non poco il differenziale tecnico con KTM/GasGas e non è un caso che lo spagnolo Izan Guevara abbia ottenuto sette affermazioni. “E’unadura a livello mentale. Ottenere ilnelcon queste KTM era davvero complicato. Sonoche, comunque, in questo 2022 sono riuscito a dire la mia. Lascio quindi un bel ricordo in, soprattutto per quanto ho fatto negli ultimi due anni (secondo nel 2021 enel 2022 in campionato ndr.)“, ha commentato ai microfoni di Sky ...