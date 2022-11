Formazioni ufficiali Juventus Inter | le scelte di Allegri e Inzaghi

JUVENTUS - INTERJUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. AllegriINTER (3 - 5 - 2): ...DERBY ROMA - LAZIOROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. MourinhoLAZIO (4 - 3 - ...Chi vince torna in corsa per lo scudetto, chi perde dice addio al treno tricolore. A Torino va in scena il derby d’Italia numero 246 in assoluto, il numero 179 in Serie A. Entrambe in striscia positiv ...A Torino va in scena il derby d’Italia numero 246 in assoluto, il numero 179 in Serie A. A Torino va in scena il derby d’Italia numero 246 in assoluto, il numero 179 in Serie A. Entrambe in striscia p ...