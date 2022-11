Bocchetti - Palladino | dentro i secondi E la moda dei vice che tira in tutta Europa

E domanicon il suo Hellas sfiderà un altro vice diventato capo allenatore, Raffaele, che ha preso il posto di Giovanni Stroppa al Monza, risollevandolo immediatamente. Non ...... all'U - Power Stadium, il Monza di Raffaeleaffronterà l'Hellas Verona di Salvatorenella gara valida per la tredicesima giornata dal campionato di calcio di Serie A 2022 - 2023 ...Streaming Gratis Monza-Hellas Verona si affronteranno nella tredicesima giornata di Serie A alle ore 15:00: dove vederla in Diretta LIVE ...Monza-Verona, biancorossi e scaligeri si affrontano per la prima volta in Serie A: tutto ciò che c'è da sapere sul match del Brianteo.