Ascolti Tv 5 novembre | le ammiraglie crescono e De Filippi batte Milly Carlucci e Wanda Nara Malissimo l’eccezionale speciale di Giletti con Gaspare Mutolo

(Di domenica 6 novembre 2022)al top. Aumenta la penetrazione della tv nel primo sabato veramente autunnale della stagione.spinge, ma non abbastanza perre Maria De& company. Penalizzato dai ‘precedenti’ il migliordi sempre (molto probabilmente inatteso e non compreso al sabato) Con un po’ di maltempo e temperature quasi autunnali, sabato 5si è visto colmarsi (un po’) il bacino dell’ascolto ‘riconosciuto’ di Auditel, fin qui in drastico calo. Con Milan-Spezia (su Sky e Dazn), non è stato solo il confronto tra Maria De(TSQV) e(Ballando) a caratterizzare il sabato sera televisivo della nuova era di Giorgia Meloni, ma ...

Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di sabato 52022 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, Italia Si!, Una ...Ancora uno scontro inieri sera, 52022, tra i progrmami di punta di Rai1 e Canale5, rispettivamente Ballando con le stelle e Tu si que vales, che ha visto prevalere, come in tutti i sabati precedenti, lo ...Una nuova sfida tra regine del sabato sera, quella degli ascolti tv andata in scena nella serata di ieri, 5 novembre. A trionfare è stata Maria De Filippi col suo carrozzone di divertimento ed emozion ...Tu Si Que Vales continua ancora a fare presa tra il pubblico. Insegue invece Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle.