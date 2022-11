Antonino Spinalbese rivela quando è finita con Belen Rodriguez

... una con Luca Onestini, con il quale ha disquisito di Soleil Sorge (l'ex tronista bolognese la scelse a Uomini e Donne ma non finì per nulla bene), l'altra con, con cui ha ...De Martino citato davanti a: la reazione dell'ex di Belen La reazione diStefano De Martino è stato citato da Luciano Punzo al Grande Fratello Vip , davanti ad. I fan hanno immediatamente notato la reazione dell'ex compagno di Belen ...Giaele De Donà si sbilancia su Antonino Spinalbese: la gieffina si confida con il new entry Luca Onestini. Ecco cosa è emerso ...Tavassi è stato inserito per portare risate e per innescare nuove dinamiche: l'ex naufrago dell'Isola non sta deludendo le aspettative ...