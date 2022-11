Amici 22 | Arisa si commuove dopo un complimento di Maria VIDEO

Leggi su novella2000

(Di domenica 6 novembre 2022) La commozione diad22 Oggi pomeriggio ad22 abbiamo visto il ritorno di Beppe Vessicchio come giudice di una gara estemporanea di canto. Tre allievi si sarebbero dovuti offrire come volontari per interpretare il brano “Imagine” davanti al maestro. Questi sono stati Aaron, Niveo e Tommy Dali. Prima si è esibito L'articolo proviene da Novella 2000.