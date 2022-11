(Di domenica 6 novembre 2022) La storia. Raccontaci anche tu la tua storia di bergamasco all’estero. «Uno di quei treni che passano una sola volta nella vita»: così per, Claudia Stroppa, 35enne di Azzano San Paolo, nel dicembre 2021 è volata a, per raggiungere il marito Mirko, ingegnere elettronico (anche lui bergamasco), trasferitosi per lavoro in Gran Bretagna dal 2018 dopo aver ricevuto una super proposta. Nel frattempo la famiglia si è allargata, con l’arrivo del piccolo Tommaso nel luglio 2022. Raccontaci anche tu la tua storia di bergamasco all’estero.

L'Eco di Bergamo

Snow, che diceva di sé di essere scienziatoprofessione e scrittorevocazione, avvertiva un certo disagio, durante gli anni trascorsi a, nel constatare che nell'ambiente accademico ...In campo anche il PSG con il Lorientla Ligue 1, si gioca anche in Bundesliga, Liga e Liga ... - AEK 19:30 INGHILTERRA FA CUP Wrexham - Oldham 2 - 0 (Intervallo) Curzon Ashton -Utd 15:00 ... «A Cambridge per amore e per la Brexit: qui sono felice» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Una ricerca dell'università di Cambridge ha evidenziato che una piccola riduzione del consumo fra i cattolici inglesi ha fatto risparmiare, dal ...