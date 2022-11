Ultime Notizie – Meloni convoca i sindacati per mercoledì 9

(Di sabato 5 novembre 2022) Si incontrerannoprossimo 9 novembre il presidente del Consiglio Giorgiae i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Lazione, partita oggi, è per le 16 a palazzo Chigi. All’incontro, a quanto si apprende, parteciperanno anche i ministri Giorgetti, Urso e Calderone. Sul tavolo la legge di bilancio e gli interventi di emergenza per fare fronte ai rincari dell’energia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

