Tiffany Holiday 2022 | omaggio a Andy Warhol

(Di sabato 5 novembre 2022) La nuova collezioneè dedicata all’indimenticabile arte di. Mario Sorrenti ha firmato il servizio fotografico nel quale spiccano la bellezza e la classe di Hailey Bieber. Le immagini sono state scattate a New York, con la modella statunitense che, con la sua eleganza, ha messo ulteriormente in risalto la lucentezza

Wondernet Magazine

...principe cerca moglie " 1 febbraio L'ultimo dominatore dell'aria " 1 febbraio Colazione da"... Inside Man, Last Christmas, Il Debito, The" L'amore non va in vacanza, King Kong, ... Tiffany Lock, l'iconico lucchetto torna nella nuova collezione di bracciali