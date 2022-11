Sabato Rai Sport Web e Play | 6 Novembre 2022 | diretta Pattinaggio e Pallavolo Femminile Serie A

(Di sabato 5 novembre 2022) Come ogni fine settimana oggi,, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD...

... alle 20,50, su Raitre debutta un nuovo talk show dedicato alla politica: si chiama Ballarò e lo conduce un giovane e sconosciuto giornalista, Giovanni Floris, che torna negli studidi Roma dopo ......di Mauro Icardi - ex opinionista del Grande Fratello Vip - è stata chiamata da Milly Carlucci come ballerina per una notte nella puntata di Ballando con le Stelle 2022 in onda suUno5 ...Il Provinciale oggi sabato 5 novembre la nuova puntata della nuova stagione, Federico Quaranta è in viaggio in Laguna Veneta ...Due anticipi al sabato Milano-Macerata e Cuneo-Conegliano. Domenica si giocano le altre cinque partite, Novara-Bergamo, Chieri-Firenze, Vallefoglia-Busto Arsizio, Pinerolo-Scandicci e Casalmaggiore-Pe ...