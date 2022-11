Ruben Fernandez | conosciamo l’ultima stella del Team HRC

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 5 novembre 2022) Ho iniziato a praticare il motocross grazie a mio padre. È una cosa di famiglia, perché mio padre era un pilota, era bravo ai suoi tempi, uno dei migliori in Spagna e correva in Portogallo e anche in Argentina. In quel periodo non era così usuale andare a correre fuori dal proprio Paese, ma lui era a un buon livello e ha potuto farlo. Io e i miei fratelli lo guardavamo alle gare e un giorno abbiamo avuto modo di andare in bicicletta e ci è piaciuto molto, così mio padre ci ha comprato le nostre biciclette. Abbiamo iniziato tutti insieme, io e i miei due fratelli maggiori. Al campionato regionale eravamo in quattro a gareggiare, mio padre, i miei fratelli e io, quindi sono stati momenti divertenti. Qual è la tua pista di motocross preferita? Direi che Agueda in Portogallo, Matterley Basin in Inghilterra e Kegums in Lettonia sono le mie tre piste preferite. Credo che Agueda sia la ...