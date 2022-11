Quota 102 rivista | ecco come si potrebbe andare in pensione nel 2023

(Di sabato 5 novembre 2022) Subito alcune misure - tra cui un primo assaggio di41 - per evitare il ritorno dal 1° gennaio della legge Fornero in versione integrale, in parallelo all’avvio di un percorso di riforma complessiva

... pari a 800.047 euro, e le spese di notifica, ainvece.337 euro. Tutte cifre queste, così come indicato dalla determina pubblicata nell'albo pretorio di palazzo Orfini Podestà, che tengono ...Basta con le quote o con gli ambi secchi come è stata. Bisogna lasciare libere le persone di programmare il loro futuro'. Mercoledì incontro Meloni - sindacati Primo incontro tra il ...Il governo Meloni riflette sulle misure per evitare il ritorno alla Fornero e lo scalone a 67 anni per andare in pensione ...La Quota 41 che si sta studiando per scardinare la legge Fornero non piace a nessuno. Né ai sindacati né a Confindustria. Sbarra (Cisl): "Al 41 dobbiamo associare il 62" ...