MotoGP | Marc Marquez | “Ho rischiato | ed è stato un bel giro! So che è difficile | ma punto al podio”

(Di sabato 5 novembre 2022) Nella giornata di ieri aveva già detto chiaramente le sue intenzioni: nei limiti del possibile, si rischia, o comunque quantomeno si prova ad andare un po’ oltre rispetto al previsto. Le qualifiche odierne del Gran Premio di Valencia 2022 hanno rispecchiato pienamente le idee di. Il pilota della Honda èprotagonista di una più che positiva Q2, grazie alla quale ha avuto modo di conquistare la seconda posizione in griglia (per la gara di domani), preceduto soltanto dal poleman odierno, Jorge Martin.può assolutamente essere soddisfatto della prima fila conquistata, che fa ben sperare in vista dell’ultima gara stagionale. Ecco il commento, a caldo, al termine delle qualifiche rilasciato ai microfoni di SkySport: “Ho, èuno di quei giri che… non ...

