leggo.it

Primo allenatore dell'era Lotito nel lontano 2004Caso ha anche vestito la maglia della Lazio dal 1985 al 1988 con 7 gol in 92 presenze. Allenatore della Primaveraa cavallo degli anni '90 ha scoperto talenti del calibro di Nesta ...... i difensori Santino Settimo (un ritorno in maglia) e Rosario Vasta , i ... In contemporanea all'annuncio dei nuovi volti savocesi, il Direttore GeneraleCosta porta a compimento due ... L'ex biancoceleste Mimmo Caso: Punterei su Luis Alberto, Zaccagni e Cataldi Primo allenatore dell’era Lotito nel lontano 2004 Mimmo Caso ha anche vestito la maglia della Lazio dal 1985 al 1988 con 7 gol in 92 presenze. Allenatore della Primavera biancoceleste a ...