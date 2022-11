Le emergenze si incontrano al Colosseo

Leggi su justcalcio

(Di sabato 5 novembre 2022) Calcio iberico: 04/11/2022 alle 20:10 CET Getafe e Cadice si affrontano in un duello diretto per evitare la retrocessione Entrambe le squadre vogliono prolungare le loro buone dinamiche con una seconda vittoria consecutiva Getafe, rinforzato dopo aver concatenato quattro partite senza perderespera di prolungare la sua serie positiva con una vittoria di cui Cadice ha urgente bisognoin calo nonostante la scorsa giornata abbiano battuto l’Atlético de Madrid e ha subito un netto miglioramento. La squadra di Madrid è in buona forma. Ha quattro partite senza perdere, Ha aggiunto sei punti degli ultimi dodici in gioco e il giorno scorso ha battuto l’ultima squadra, la Elcheche è sprofondato nella classifica. L’obiettivo di Getafe es continuare a mostrare il miglioramento sperimentato nelle ultime settimane per battere un altro rivale per la ...