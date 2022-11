Calciomercato.com

Curva Nord, nuove intercettazioni che riguardano anche Vittorio Boiocchi, l'ultras assassinato: le ultime Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, l'ultras dell'assassinato, Vittorio Boiocchi, avrebbe minacciato alcuni dirigenti nerazzurri in passato. Addirittura l'ultras avrebbe proferito tali parole, rilevate nelle ultime intercettazioni: "Adesso ...Domenica sera dovremo una partita difficile (contro l', ndr). Giocheremo contro la squadra più forte d'Italia. Senza dubbio sarà una sfida importante e ... Inter, retroscena su Fagioli | Mercato | Calciomercato.com Le parole del difensore a Calciomercato.com: 'Inter Se ne era parlato nell'estate 2018, poi non si è concretizzata' Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Bruno Alves, ex centrale del Portoga ...'Già quando ero in Russia avevo avuto l'opportunità di venire in Serie A, ma ho fatto altre scelte. Così, quando ai tempi del Fenerbahçe c'è stata di nuovo questa possibilità, ho deciso di coglierla p ...