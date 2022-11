Guardi che è morto | disastro-Bruganelli | attimi di gelo su Rai 3

(Di sabato 5 novembre 2022) Clamorosa gaffe di Soniaa TvTalk su Rai 3. L'imprenditrice e opinionista del GfVip sui social ha una rubrica dedicata ai libri e durante l'ospitata a TvTalk ha ammesso: “C'è bisogno di lettura nella vita privata delle persone, la mia forza su Instagram è che sono pop e quindi molte persone che non arriverebbero a Ivan Cotroneo e Teresa Ciabatti...”. “Lo sa che li conosco?”, ha detto in maniera provocatoria il giornalista Riccardo Bocca, anche lui ospite della trasmissione. Bocca, poi, ha continuato: "Non è che mi ha citato Thomas Bernhard!”. E l'opinionista ha controbattuto: "Lei è andato a cena con Bernhard?”. Qui la gaffe. "Essendoè difficile", ha risposto infatti il giornalista. Poi si è passato ad altro. Laha parlato del suo lavoro di opinionista su Canale 5 e ha lanciato una frecciatina ...

