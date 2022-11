Ginnastica e body-scemenze

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 novembre 2022) Paul Newman soffriva per il fatto di essere bello. Figurarsi noi, che sul sogno di diventare star del cinema abbiamo messo una croce fin da piccoli. Ma non è stato poi un gran trauma. Tengono banco e le denunce di ex ginnaste-ragazzine vessate per anni da allenatrici di poca psicologica, insultate perché troppo grasse, pesanti; disturbi alimentari e depressioni da incubo. A cui si cerca ora di rimediare all’ingrosso morale, come sempre. E’ giusto, sono cose che non vanno fatte. A meno che tu (o la mamma) voglia vincere le Olimpiadi, come le bambine cinesi. Laartistica è uno sport tossico. Anche il tennis è tossico, e il nuoto agonistico. Anche il calcio lo è, quando a 6 anni i papà ti gridano “stronzo” da bordo campo. Dite di no, è meglio. Dice: ma sono bambine, è colpa dei genitori. Esatto, gli allenatori sono solo degli esecutori. Ma attenti, non sarà la ...