Georgette Polizzi in ospedale | lo sfogo sui social | “Non voglio essere malata”

(Di sabato 5 novembre 2022) Personaggi Tv.. Da circa quattro annisoffre di sclerosi multipla. La malattia ha letteralmente segnato la sua vita, tra cure, esami e controlli necessari per capire il suo stato. Fortunatamente, lo scorso marzo, l’ex partecipante di “Temptation Island” ha gioito per la nascita della sua primogenita. Adesso, però, sono riprese le visite di controllo.ha affidato aiil suo personaledopo una visita di controllo fatta presso l’San Bortolo di Vicenza. (Continua…) LEGGI ANCHE:, l’annuncio sul padre è da brividi: “Credevo fosse morto”, ...

Dopo aver sempre mostrato una grinta da leonessa nella sua lunga battaglia iniziata ormai qualche anno fa,ha voluto condividere anche uno dei suoi momenti di sconforto . Solo qualche settimana fa ha scoperto che la sclerosi multipla si è risvegliata, e ha dovuto quindi ricominciare con ...ha deciso di mandare un messaggio a chi la segue sui social dopo aver trascorso l'ennesima giornata in ospedale. Uno sfogo social che vuole essere, in realtà, un messaggio positivo ...Georgette Polizzi è sempre così forte contro la malattia ma oggi in ospedale è più dura del solito, il suo sfogo mostra la realtà ...Georgette Polizzi si è lasciata andare ad un momento di sfogo, condividendo i suoi pensieri più negativi: la malattia è tornata, ma lei non si arrende.