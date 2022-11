Burioni difende Carlotta Rossignoli | anch' io mi sono laureato a 27 anni

(Di sabato 5 novembre 2022) "non ha avuto nessuno sconto e nessuna facilitazione":e Roberto, virologo del San Raffaele, commenta il clamore suscitato dalla laurea in medicina ottenuta in tempi record della ...

"Questo percorso - spiega- è disponibile per tutti gli studenti della nostra Università, e non si capisce il clamore suscitato visto che io stesso, che ho impiegato i regolari cinque anni ...Carlotta Rossignoli,la: 'Non è raccomandata, anche io mi sono laureato a 24 anni' 'Questo primo traguardo rappresenta per Arturo e per tutti noi un'importante punto di ripartenza - ...Il virologo e docente universitario: "Nessuno sconto e nessuna facilitazione: questo percorso è disponibile per tutti gli studenti della nostra Università" ...Il caso Carlotta Rossignoli continua: ora scende in campo il virologo Roberto Burioni, in difesa della giovane studentessa.