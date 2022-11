Assegno unico figli a carico | l’INPS riduce l’importo | a chi e le motivazioni

(Di sabato 5 novembre 2022)ha ridottodell’per i. Tanti genitori, nel mese di ottobre, hanno subito la riduzione. Vediamo insieme i motivi di questa decisione e chi ha colpito. Ci sono tante misure chefornisce ai cittadini italiani. In certi casi, però, una sua decisione può portare ad un malcontento diffuso. Questo è il sentimento che pervade l’animo di tanti genitori dopo la riduzione dell’per i. Riduzione avvenuta nel mese di ottobre. Fonte foto: Adobe StockQuando si verifica un’inaspettata riduzione, il malcontento non può che essere alto. Tantissimi genitori, infatti, hanno mostrato tale aspetto tramite tantissime ...

... sanzioni fino a 1000 euro e sospensione del beneficio del reddito di cittadinanza o dell'familiare per il mancato rispetto dell'obbligo dei genitori di provvedere all'istruzione ...Diversi genitori sono sul piede di guerra per aver subito un taglio sull'per i figli nel mese di ottobre. A raccogliere centinaia di segnalazioni è stata l'associazione di volontariato ' Una Buona Idea ' che si occupa di tutelare le famiglie di vedove e ...Arrivano novità con le ultime modifiche. Ecco come cambia l’ISEE e l’Assegno Unico. Fai attenzione a queste cose ...Reddito di cittadinanza pagato in ritardo. Siamo a novembre e circa 70mila famiglie non stanno ricevendo il reddito di ottobre. C'è anche un problema all'aiuto che ricevono i ...