Wilma Goich choc | “Nostra figlia è morta e Edoardo Vianello non è venuto in clinica”

Così. All'interno di un reality show così come il Grande Fratello Vip è facile lasciarsi andare ai ricordi. E anche al racconto di episodi dolorosi della propria vicenda personale. È successo ...Piovono ricordi al Gf Vip.si è abbadonata ai pensieri, parlando del suo passato e del suo rapporto con l'ex marito Edoardo Vianello, fino alla tragica morte della figlia Susanna. 'Sono passati due anni e mezzo - ...Wilma Goich si è detta triste per l'assenza di Edoardo Vianello quando la loro figlia si è spenta nell'aprile 2020: 'Lui non è mai venuto in clinica' ...Piovono ricordi al Gf Vip. Wilma Goich si è abbadonata ai pensieri, parlando del suo passato e del suo rapporto con l’ex marito Edoardo Vianello, fino ...