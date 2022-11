Ucraina | le truppe russe starebbero per ritirarsi da Kherson

Leggi su tpi

(Di venerdì 4 novembre 2022) Nella guerra in, la Russia sembra di nuovo di fronte a una battuta di arresto. Lungo il fronte meridionale gli attacchi ucraini effettuati in questi ultimi mesi, hanno costretto i russi ad arretrare progressivamente nell’oblast di, e nelle ultime ore Mosca ha cominciato a evacuare la città. Nella giornata di giovedì 3 novembre risulta che la bandiera della Federazione sia stata ammainata dal palazzo dell’amministrazione cittadina, segnale che le forzesi preparano ad arretrare ulteriormente a est. La Russia, quindi, è sulla difensiva lungo tutto il fronte, e questa decisione si spiega sia con l’arrivo imminente dell’inverno, che notoriamente favorisce chi deve difendersi con le sue condizioni climatiche, sia con la necessità tattica di far esaurire lo sforzo in avanti dell’esercito ucraino evitando di restare ...