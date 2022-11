Tomori | “Il mio idolo è Henry Rivedo la sua classe in Leao” | News

MILAN,: 'IL NOSTRO SEGRETO E' LA FAME, LEAO COME HENRY. IBRA...' Sullo Scudetto: 'Dopo la ... Ilsogno Vincere lo scudetto della seconda stella e la Champions League !'. Su Pioli : '...Leao © LaPresseA 'StarCasinò Sport', uno dei grandi protagonisti rossoneri, Fikayo, ha fissato gli obiettivi: 'Ilsogno è vincere lo Scudetto della seconda stella e la Champions League con ...Fikayo Tomori, difensore inglese ex Chelsea ora in forza al Milan ... Il segreto di questo Milan è la fame, la voglia di aiutarsi sempre e vincere tutti insieme. Il mio sogno Vincere lo scudetto ...Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato di Dusan Vlahovic, elogiando la punta serba per quanto riguarda la abilità tecniche e fisiche.