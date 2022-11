Tardelli | «Il nostro pensiero calcistico è valido e in Champions facciamo scuola»

(Di venerdì 4 novembre 2022) Marco, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a La Stampa del calcio italiano in Europa dopo la tre giorni di Coppe Marco, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a La Stampa del calcio italiano in Europa dopo la tre giorni di Coppe. Le sue dichiarazioni: «Ilvisto che cinque allenatori italiani sono riusciti a superare i gironi di. Il calcio italiano brilla anche senza la Juventus, molto bene invece Inter, Milan e Napoli che hanno offerto un grande spettacolo e sono andate agli ottavi con merito». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Selvaggi dormiva nella camera vicina a quella di. "Lui non dormiva mai. Io non so come facesse a correre così tanto senza chiudere occhio la notte... Eravamo blindati in ritiro, anche perché ...... costruisce e forma, come uomini ancor prima che calciatori, i migliori talenti delsport ... uno dei portieri più forti di sempre; premio speciale anche a Marco, il centrocampista più ...Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus, sulle colonne odierne de La Stampa ha scritto un fondo in cui parla del calcio italiano in Europa. Questo un estratto: ...Direttamente dalle colonne de "La Stampa", Marco Tardelli, ex centrocampista di Juventus e nazionale commenta così il rendimento delle italiane in Champions League: "Molto ...