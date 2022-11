Tale e quale show 2022 | Rosalinda Cannavò è Anna Oxa video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 4 novembre 2022) La puntata del 4 novembre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attrice– un tempo conosciuta come Adua Del Vesco – nei panni diOxa, con la canzone Quando nasce un amore. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Maurizio Costanzo” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. La prova a cui è stata sottoposta staseraera davvero cattiva. Imitare una cantante come la Oxa era praticamente impossibile per una non-cantante, quindi qualche stecca dellava scusata. Tutto sommato se l’è cavata, il personaggio ...