Sandro Ruotolo salvato in ospedale | “Sedato e intubato | mi hanno preso in tempo”

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – “Finalmente il peggio è passato”. A scriverlo dall’romano in cui è ricoverato è, vittima di un broncospasmo il 23 ottobre scorso che ha rischiato di ucciderlo, togliendogli il respiro. “Solo ora – ha scritto ieri il giornalista su Facebook, postando anche una foto dal letto di– vi posso raccontare quello che mi è successo negli ultimi dodici giorni. E ve lo posso raccontare perché sono vivo e mi hala vita il servizio sanitario nazionale del nostro Paese. Miin”. “Domenica 23 ottobre. Un broncospasmo mi blocca la respirazione. Chiamo il 118. In 4 minuti arriva l’autoambulanza Perdo subito conoscenza. Codice rosso.per due ...

ha rischiato di morire. Con un post su Facebook è lo stesso giornalista ed ex parlamentare napoletano a raccontare con una foto che lo ritrae in un letto di ospedale romano, cosa gli è ...Ultime notizie - Arriva una notizia choc, con attimi di paura e giorni sicuramente da dimenticare per: l'ex parlamentare e giornalista è stato colpito da un broncospasmo improvviso, come racconta lui stesso via social., post choc dall'ospedaleha deciso di ...Una realtà complessa, ricca di criticità ma anche di risorse, che potrebbe diventare modello nazionale per le altre carceri del Paese. Eccolo il ministro della Giustizia Carlo ...Il giornalista e senatore uscente del Gruppo Misto Sandro Ruotolo ha rivelato sul suo profilo Facebook di aver rischiato di morire e di essere salvo grazie al Sistema Sanitario Nazionale. Nel pomerigg ...