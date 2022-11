"Quasi 500 clandestini...". Chi c'è dietro il maxi barcone partito dalla Libia

la Repubblica

Secondo i quotidiani americani si tratterebbe di metà dei suoi circa 7.dipendenti. Un licenziamento di massa che era già nell'aria, addirittura prima che Musk comprasse il social dell'uccellino ...Uno smartphone in Italia e nelle altre economie evolute lo abbiamo tutti o. Il punto è che ... Green and Blue Fino a 7.euro per l'auto elettrica con il bonus legato all'Isee di Antonella ... Migranti, il messaggio di Haftar al governo Meloni: un peschereccio con quasi 500 persone I migranti erano a bordo in peschereccio arrivato nel crotonese e salpato dalle coste controllate dal generale della Cirenaica. Lo zampino di Haftar e il messaggio all'Italia ...Nuova causa ai danni di #Musk intentata dai dipendenti di #Twitter coinvolti nel licenziamento di massa. #elonmusk ...