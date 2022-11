Putin vuole introdurre un’economia pianificata per aiutare il suo esercito ma non può funzionare

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un vecchio adagio sovietico dice «I comitati di coordinamento sono più importanti di ciò che coordinano». Applicando questo ragionamento all’attuale sforzo bellico russo, allora è chiaro che le istituzioni della Federazione russa stanno scricchiolando sotto il peso di una guerra dalla durata inattesa. Mosca ha impiegato parecchi mesi per uscire dallo stupore di dover gestire un conflitto industriale ad alta intensità, ma è uscita dall’estate cogliendo l’occasione per mutare profondamente la struttura del regime e innalzando l’invasione dell’Ucraina a obiettivo primario dello Stato russo. Il Cremlino ha prima dichiarato una mobilitazione «parziale» (ma potenzialmente illimitata) e ha poi imposto la legge marziale, che de iure si applica soltanto ai territori annessi ma de facto è estesa a tutto il Paese, grazie a nuovi poteri speciali concessi ai governatori. Quest’ultima misura è stata ...

Linkiesta.it

