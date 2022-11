Possiamo averla in poche settimane | Zaia sull' autonomia

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Siamo partiti con il piede giusto. Il Ministro conosce bene la materia perché si è occupato sempre del Federalismo. Compiti per casa noi li abbiamo fatti. Nel giro diavere questa legge di Attuazione, che è una rielaborazione di quello che si è fatto finora. Io sono ideatore della pre intesa fatta con Gentiloni. Il vero tema è un altro, sedersi davanti a un Governo, non mi è mai capitato in cinque anni e discutere delle materie. Chiederò quelle che sono previste in Costituzione”. Lo ha dichiarato Luca, governatore del Veneto, all'inaugurazione della 124ma edizione di FieraCavalli.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

OA Sport

Ma noi nonpiù cedere, non tanto perché votati, come per miracolo, al ripudio della ... dello sperperatore d'intelligenza che affida la sua anima (convinto peraltro di non) ai broker ...Non dimentichiamo che dopousata come lanternariutilizzarla . Oggi questa festa assume dei toni, soprattutto in alcuni Paesi, meno horror. E sembra avvicinarsi sempre più al ... Ettore Messina, Olimpia Milano-Real Madrid 77-83: "Abbiamo sbagliato tanti tiri aperti. In generale siamo un po' indietro: dobbiamo lavorare per recuperare"