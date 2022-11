(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Una soluzione innovativa per la riduzione deidicon recupero disviluppata da, società italiana attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento deiderivanti dal trattamento delle acque reflue urbane e industriali.presenta la sua tecnologia alla venticinquesima edizione di(padiglione D2, stand 122), evento internazionale dedicato alla green economy, che si svolge dall’8 all’11 novembre alla Fiera di Rimini. Il processo, selezionato tra le migliori soluzioni tecnologiche di questa edizione, è segnalato sulla piattaformanella sezione novità. Inoltre, mercoledì 9 novembre Edoardo Riccio, Ceo ...

Yahoo Finanza

figli a carico si hanno, insomma,alto sarà il reddito che dà accesso all'incentivo. Una ... ancora oggetto di trattativa in Europa, che potranno essere usati per il caro. Quindici ...... "Questo film non lo riconosco, parla tu con Ennio Morricone per le musiche". Per cui I pugni ... Il problema è che la rivoluzione è iniziata con un'straordinaria, perché comprendeva studenti,... Più energia dai fanghi di depurazione, Newlisi a Ecomondo 2022