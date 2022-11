Napoli | l' auto rubata a Kvaratskhelia è stata ritrovata

È stata ritrovata ieri, nella tarda serata, l'rubata a Khvicha Kvaratskhelia, la nuova stella del. L', rubata nell'area flegrea dove abita il georgiano, come riferiscono organi di stampa, è stata ritrovata dalla polizia a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. La Mini Cuontryman ...... lei non si sente bene', dicono nel video per poi lamentarsi delleche non lasciano spazio ...e vessazioni - sarebbe proprio un'operatrice sociosanitaria di una clinica della provincia di. ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il furto era avvenuto nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì, da ladri che si sono intrufolati nel parco dove abita Kvaratskhelia e hanno rubato l'auto su cui l'asso azzurro ha sporto denuncia ...