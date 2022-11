Lazio | la 'Coppa dei perdenti' ora è un obiettivo | per ripartire come la Roma

... visto che fino a questo momento Pellegri fra campionato eItalia nel suo cammino non è mai ... E l'attaccante classe 2001, dopo la doppietta allada subentrato (datata 17 settembre), gioca ......detto l'allenatore della Roma Josè Mourinho commentando la retrocessione dellain Conference League. Il riferimento è alle parole del ds albanese che aveva definito la Conference come 'la...CASSINO- 03-11-2022-- Nel week end si disputa a Cassino, nel Lazio, la finale della coppa Italia Rally Aci sport, al via ci saranno i migliori equipaggi delle classifiche, provenienti da tutte le zone ...Nel calcio senza soste, che sta flagellando la salute degli interpreti, non si ha il tempo di gioiere per una vittoria che subito si rientra in campo. Questa sera alle 20 e 45 riprende la massima seri ...