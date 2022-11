La vita complicata di Brut | tra video per giovani e conti che non tornano

(Di venerdì 4 novembre 2022) L’impresa mediatica «» alla ricerca della redditi? a ogni costo Dopo anni di iper-crescita,, la media company specializzata inrivolti aitra i 15 e i 35 anni sui social network, sta cercando di ripulirsi finanziariamente. Anche se la direzione nega la parola “razionalizzazione”, questa è l’osservazione fatta da diversi dipendenti del pioniere deibrevi in Francia. La start-up, che conta 35o dipendenti, di cui 250 in Francia, ha subito diverse battute d’arresto nell’ultimo anno. Seè riuscita nel giugno 2021 a raccogliere un terzo round di finanziamenti, di circa 63 milioni di euro (dopo Io milioni nel 2018 e 36 milioni nel 2019), i tempi sono maturi per la ricerca di una redditività immediata. “L’accesso al capitale è ...

Corriere Roma

... non si sa molto delladi Mandy al di fuori dei suoi legami con i Cooper. Quando lei e Georgie ... La situazione di Georgie e Mandy è già, quindi con l'entrata in scena dei genitori di ...L'aggregato si gonfia dopo appena 1' di gioco, quando Chezzi rende ulteriormentela ... All'opposto, è stata una sfida totalmente al cardiopalma quella cui hanno datoTre Penne e ... Caso Orlandi, la vita spericolata dell’ex agente Gangi e la sua ultima pista: «Indaghiamo in pineta, dove è... E il 25 giugno 1983, quando si affacciò in casa Orlandi, dentro il Vaticano, proponendosi di dare una mano, senza poterlo immaginare firmò la sua condanna a una vita molto complicata. Da quei giorni l ...CARLINO - Maria Ragna deve il suo nome a una bambina, che vedendola la prima volta, quando aveva un giorno di vita, con quelle sei zampette, ha pensato fosse la figlia di una mucca e di un ragno. Ora.