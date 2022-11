Ingegno italiano

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 4 novembre 2022) La Coppa del Mondo: Già una volta abbiamo celebrato gli oggetti che riempiono i sogni degli sportivi, nella fattispecie le coppe, simbolo della vittoria. In particolare, abbiamo raccontato la vita avventurosa della Coppa Rimet, il primo simbolo della vittoria di un mondiale di calcio, dalla sua nascita, opera di un orafo francese, Abel Lafleur, nel 1930, alla definitiva assegnazione al Brasile nel 1970, laureatosi in Messico per la terza volta iridato, e perciò definitivo proprietario di quel trofeo, come prevedeva il regolamento. Morto un re, occorreva farne un altro, quindi necessitava un nuovo trofeo, una nuova coppa da assegnare al vincitore, per perpetuare il sogno sotto un’altra forma. È nel 1971 che viene istituita dalla Fifa una commissione che deve decidere quale progetto scegliere tra i tanti inviati da artisti di venticinque nazioni partecipanti al concorso. Tra questi ...