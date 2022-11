Giovane mamma muore per un selfie | Amanda | 26 anni | lascia un figlio piccolo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) Incredibile tragedia per una ragazza di appena 26Franco dos Santos è morta per un. Sì, davvero un destino beffardo e crudele per la, che hato nel dolore più profondo la sua intera famiglia. Il dramma si è materializzato in pochi secondi e da un momento di estremo divertimento si è passati al lutto. La donna era in compagnia di un paio di sue amiche e si stava divertendo in una zona dove erano presenti le cascate, quando ha deciso di farsi uno scatto che alla fine le è purtroppo risultato fatale.Franco dos Santos è morta così per un, quando aveva ancora una vita intera davanti a sé. L’accaduto ha avuto luogo nello stato brasiliano di Santa Catarina, precisamente a Corupa. Una decisione assunta ...