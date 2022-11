(Di venerdì 4 novembre 2022). Sono le persone che per prime hanno soccorso Rosanna Aber, 77 anni, caduta dalla finestra il 22 aprile. La colf è indagata per omicidio.

L'Eco di Bergamo

... Franco a 50 metri da lui e Renzo che prima abitava in fianco, ma poi si è spostato aai ... Ildegli scarponi "Quando abbiamo saputo del ritrovamento degli scarponi ci siamo illusi. Io ...Inizia a tingersi di nero il "" di. Nel registro degli indagati per la morte della settantasettenne Rosanna Aber è stato scritto un nome, quello della sua colf. Stando a quanto emerso, si tratta di una trentenne di ... Giallo di Colognola, l'appello della Polizia: si cercano due donne testimoni L’appello. Sono le persone che per prime hanno soccorso Rosanna Aber, 77 anni, caduta dalla finestra il 22 aprile. La colf è indagata per omicidio. Gli agenti della squadra Mobile, coordinati dal pm E ...