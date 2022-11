Empoli-Sassuolo | Dionisi | “Traore giocherà | Berardi assente”

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Ci siamo preparati per affrontare questa gara nel migliore dei modi sapendo che la classifica dice qualcosa ma non dice tutto. Tutte le partite ora sono equilibrate e bisogna fare attenzione perché giochiamo con una squadra del nostro livello e dobbiamo presentarci prestativi”. Lo ha detto il tecnico delAlessioalla vigilia del match contro l’al Castellani. Due assenze pesanti in attacco: “Squalifica Laurientè? Non averlo è un peccato perché si stava esprimendo bene. Non ci sarà nemmenoma sono soddisfatto dell’atteggiamento della squadra nonostante delle assenze pesanti, chi gioca avrà un’occasione”. Spazio a: “Junior, è arrivato il momento di farlo giocare. È un po’ che si sta allenando con la squadra ed è pronto, ...

Commenta per primo L'allenatore delAlessio Dionisi ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro l': ' Dobbiamo creare di più, è normale che non avendo i migliori finalizzatori a disposizione qualcosa la ...Domani giornata piena, si comincia alle 15 cone Salernitana - Cremonese, mentre alle 18 la supersfida tra Atalanta e Napoli. Milan - Spezia alle 20:45 chiuderà la giornata del ...EMPOLI - Zanetti è tentato all’idea di convocare Grassi, ma una decisione verrà presa all’ultimo. Passaggio al 4-3-1-2 con Bajrami alle spalle di Satriano e Destro. Nel Sassuolo, out Laurentié per squ ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...