Conte a Crosetto | “Corteo per la pace? La sua è una squallida posizione Necessari negoziato e conferenza internazionale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Oggi un ministro ha detto che aderire alla manifestazione di domani è ‘propaganda’, io allora gli rispondo che la sua è”. Così il presidente del M5s, Giuseppe, intervenendo al Tempio di Pietra, in un evento della scuola di formazione del movimento, con implicito riferimento al ministro della Difesa, Guido. “Il nostro obiettivo è undi, e poi in medio e lungo termine una. Noi siamo per un approccio multilaterale, c’è un universo mondo con cui dialogare, la Ue non deve restare all’interno di una strategia costrittiva, con il coinvolgimento della Santa Sede che può dare nu ampio contributo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.