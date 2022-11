Cina e Germania | “No all’uso di armi nucleari” Putin finisce nell’angolo

(Di venerdì 4 novembre 2022)sono contro l'uso di. La minacciosa Russia diresta isolata. Il presidente cinese, Xi Jinping, ha incontrato oggi, 4 novembre 2022, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nella Grande Sala del Popolo di Pechino. Scholz è il primo leader del G7 a visitare Pechino dall'inizio della pandemia di Covid-19 nel 2020.sono contrarie all'uso di qualsiasi arma nucleare nella guerra in Ucraina. L'articolo proviene da Firenze Post.

... dalle parole del cancelliere appare chiara anche un'altra questione: la(almeno per ora) non può permettersi di fare a meno della. La ragione è semplice: delle dieci società tedesche ...Aprendo l'incontro bilaterale a margine del G7 a Munster, in, Blinken ha sottolineato che 'abbiamo l'opportunita' di approfondire la cooperazione', a partire dall'Ucraina. Dae Turchia ...