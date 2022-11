Baresi | «Gli errori | in una carriera | sono importanti Lo si capisce dopo | perché si diventa più lucidi»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il Corriere della Sera intervista Franco, storica bandiera del Milan, di cui oggi è vicepresidente onorario. La sua maglia, la numero 6, è stata ritirata dal club in suo onore. Racconta le sue origini: è nato in una famiglia umile, in campagna. «Non era facile sognare per un bambino nato in una famiglia contadina e cresciuto in un casale, tra mucche e trattori. Ma mia madre Regina era una donna che curava minuziosamente la pulizia e l’ordine di noi figli». Da piccolo non sapeva nemmeno chi fossero i grandi campioni del calcio. «Non guardavamo la tv, figuriamoci andare allo stadio. Io non sapevo nemmeno chi fossero Pelé o Cruijff. Poi però, a dieci anni, mi capitò di vedere quella che per noi italiani ancora oggi è la partita, cioè la semifinale contro la Germania ai Mondiali del Messico. Una folgorazione. Cominciai allora a sognare»....