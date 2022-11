4 novembre | è festa oppure no?

Oggi sono ancora impiegati in qualche parata odi paese, ma per lo più sono animali ... in carta daalla primavera. La carne di bue è ottima, mai stopposa o asciutta e in cucina si ...Ma la Patria vale meno della Befana In Italia ancora sì, se si pensa che, a differenza del 6 gennaio,dell'Epifania, il 4, 'giorno dell'Unità nazionale e giornata delle Forze Armate', non gode dello stesso trattamento. O meglio, non gode più, perché fino a metà degli anni Settanta tale ...I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. C’è stato un giorno in cui un esercito, l’esercito di uno Stato s ...«La data del 4 novembre fu scelta perché, quella giornata (forse qualcuno non lo saprà), seguiva l'armistizio fra l'Impero Austro Ungarico e l'Italia con le forze dell'Intesa, siglato a Villa Giusti i ...