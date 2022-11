Visco | le prospettive dell' economia non preoccupano molto

L'economia italiana non desta particolari preoccupazioni, nonostanteglobali "in chiaro peggioramento". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia Ignazioin una conversazione ospitata dall'Omfif. "Se si considera la posizione dell'Italia sia in ...... contrario alle attese e che lascia quindi ben sperare per la chiusura dell'anno - il governatore di Bankitalia Ignaziomette in guardia sul "peggioramento delledi crescita" che "è ...L'economia italiana non desta particolari preoccupazioni, nonostante prospettive globali "in chiaro peggioramento". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in una conversazione o ...Secondo Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, l'economia italiana non desta particolari preoccupazioni, nonostante prospettive globali "in chiaro peggioramento". Per Visco, sul rapporto tra ...