(Di giovedì 3 novembre 2022) Si chiama Giuliano ein macchina a Roma su un cartello aveva scritto "se avete bisogno di fare la spesa io ve la faccio per uno o due euro (quello che potete)" ma nella sua vita precedente faceva ...

Agenzia ANSA

... "Vogliamo dargli un lavoro - dice Alexia Pacella, rappresentante Legale dell'azienda a ANSA - e' assurdo finire cosi' dalle stelle alle stalle quindi lotramite un'associazione. Non ...Da diversi annidi avvisare le imprese sulla necessita' di adeguarsi alle normative vigenti e sui controlli della Guardia di Finanza, organizzando webinar e convegni a livello ... "Stiamo cercando il manager che vive in auto per dargli un lavoro" - Italia