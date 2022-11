Soldi ai partiti | nessuno fiata se il finanziatore è Soros E la chiamano libera informazione

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 novembre 2022) Non si contano le volte in cui abbiamo sentito giornalisti, conduttori, opinionisti accusare Matteo Salvini di prendereda Putin. Un’accusa grave, resa ancor più pesante dalla circostanza che si tratta del leader di una potenza straniera, con cui non intratteniamo rapporti di amicizia. Non una sola parola abbiamo invece ascoltato sul finanziamento di un milione e mezzo di euro elargito da Georgealla lista +Europa. Dare una motivazione ad una scelta così clamorosamente doppiopesista non è difficile. La prima risposta che viene in mente è politica: alle ultime elezioni +Europa era alleata del Pd e godeva quindi di immunità mediatica e giudiziaria. La seconda a che fare con il munifico oblatore, da sempre nume tutelare del progressismo mondiale a dispetto della sua fama di speculatore. Nel ’92attaccò la lira È infatti ...