Adnkronos

Così Maurizio, coordinatore Centro coordinamento malattie rare, Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e coordinatore rete, a margine dell'incontro informativo 'Asmd: ...Di pari passo cammina lo sviluppo di tecnologie e i dati che, come evidenziato da Maurizio, Coordinatore del network di Centri di eccellenza, devono essere considerati anche in vista ... Scarpa (MetabErn): 'Per Niemann Pick oggi c'è una terapia' Roma, 3 nov. (Adnkronos Salute) - Genetica e ultra-rara, la sua frequenza è inferiore a un caso ogni milione e a seconda della gravità può essere diagnosticata precocemente o troppo tardi. E' ...