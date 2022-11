Rigas Fiorentina 0-3 LIVE | raddoppia Cabral | poi super gol di Saponara

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Allo Sporta Parks, il match valido per la 6ª giornata di Conference League 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Sporta Parks,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Europa League 2022/23.0-3 MOVIOLA 1? Via alla gara. 3? Esce Dubra per infortunio. Al suo posto entra Mare. 7? GOL! Barak apre subito le marcature. 28?che fa la partita, ma ritmi bassi. 44? GOLsegnando su corner. 45? GOL! Una perla di, i viola calano il tris con il ...