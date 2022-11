Primo incontro a Bruxelles | Meloni al Parlamento Ue con Metsola

news.provincia.bz.it

... nel suodiscorso in Bahrein , paese del Golfo dove alcuni oppositori politici alla casa ... "Esprimo apprezzamento per le conferenze internazionali e per le opportunità d'che questo Regno ...di Redazione Online La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee Giorgia Meloni è oggi a Bruxelles, per il suocon i vertici dell'Unione europea da quando è presidente del Consiglio. "La voce dell'Italia in Europa sarà forte", ha scritto la premier su Facebook, "siamo pronti ad affrontare le ... Competenze sull'Autonomia: primo incontro con il Ministro Calderoli | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano