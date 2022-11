Pagelle Milan Salisburgo | Giroud ispira e segna | Theo imprendibile

(Di giovedì 3 novembre 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido come sesta giornata della Champions League 2022/2023:Ledei protagonisti del match, sesta giornata della Champions League 2022-23 per i rossoneri di Pioli. TOP:Hernandez, Tomori FLOP: Pavlovic VOTI:: Tatarusanu 6,5 ; Kalulu 7 (85? Gabbia sv), Kjaer 7, Tomori 7,Hernandez 7,5 (76? Ballo Toure); Bennacer 7,5 (69? Pobega 6), Tonali 7; Rebic 7,5, Krunic 7 (76? De Katelaere sv), Leao 7,5 (69? Messias 6,5);8.: Kohn 5,5; Dedic 5, Solet 5, Pavlovic 5, Wober 5,5, Seiwald 6, Kjaegaard 5,5, Gourna-Douath 5,5 (64? Kameri), ...

- Salisburgo: le- Salisburgo: il tabellino .- Salisburgo: i momenti chiave. Si parte subito su ritmi altissimi e dopo un paio di minuti è ilad avere l'occasione ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido come sesta giornata della Champions League 2022/2023:Salisburgo Ledei protagonisti del matchSalisburgo, sesta giornata della Champions League 2022 - 23 per i rossoneri di Pioli. TOP: Giroud, Theo Hernandez, Tomori FLOP: ...Queste le pagelle di Torino-Milan: Tatarusanu 6.5: tre interventi importanti, specialmente l’uscita bassa su Okafor che nega una grande occasione agli avversari. Si riprende dopo alcune ...Le pagelle di Milan-Salisburgo, con i voti e il tabellino della sfida valida per il Gruppo E della Champions League 2022/2023 ...